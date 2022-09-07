اقتصاد

المؤسسة الليبية للاستثمار تؤكد نجاحها في إبطال حجوزات “الخرافي” في فرنسا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانًا تؤكد فيه نجاحها في إبطال حجوزات مجموعة الخرافي في فرنسا.

وأكد البيان أن المؤسسة قطعت الطريق أمام محاولات مجموعة الخرافي لاستخدام أموال المؤسسة لتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر لصالحها ضد الدولة الليبية بقيمة تزيد على مليار دولار أميركي، وأيدت المحكمة الحجج  والدفاعات القانونية المقدمة من المؤسسة.

وانتهزت المؤسسة هذه الفرصة لتأكد أنها تتمتع بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة، رافضةً أي محاولة للمساس بأي من أصولها، مؤكدةً أنها حريصة على حمايتها.

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الوطن الليبية

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