حكومة الوحدة تعلن إحالة منحة الأبناء عن أشهر 12.11.10 وزيادة معاشات المتقاعدين

أعلن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة،إحالة منحة الأبناء عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الحالي لحسابات المستفيدين خلال شهر سبتمبر الحالي ،بالإضافة لصرف منحة أسر الشهداء بحسب القانون رقم 1.

وأكد الدبيبة خلال كلمة له اليوم الأربعاء ، بدء صرف منحة محفظي القرآن الكريم وتنزيل فروقات مرتبات الستة أشهر الماضية ، وادخال مرتبات 22 جهة لجدول المرتبات الموحد.

وأوضح الدبيبة أنه سيتم صرف معاشات المتقاعدين عن شهر يوليو وأغسطس بالزيادة المقررة ،مع صرف فروقات الأشهر الماضية مجتمعة ، إضافة لتحويل قيمة منحة الطلبة والطالبات لحسابات وزارتي التعليم العالي والتقني.