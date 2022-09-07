مؤسسة الاستثمار تصدر بياناً توضح فيه خلفيات قضية الخرافي.. وهذه التفاصيل

أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانها بعد صدور حكم بابطال حجوزات مجموعة الخرافي في فرنسا وجاء في البيان : بعد صراع قانوني وقضائي دام لأكثر من تسع سنوات توجت جهود المؤسسة الليبية للإستثمار بإنتصار قضائي جديد والذي يعتبر الأكبر في تاريخها حيث قضت محكمة النقض الفرنسية (أعلى محكمة فرنسية) في حكمها الصادر بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022م ببطلان الحجوزات التنفيذية التي أوقعتها مجموعة الخرافي الكويتية على أصول المؤسسة الليبية للإستثمار في فرنسا.

وأضاف البيان أن المؤسسة قطعت الطريق أمام محاولات مجموعة الخرافي لإستخدام أموال المؤسسة لتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر لصالحها ضد الدولة الليبية بقيمة تزيد على مليار دولار أمريكي، حيث أيدت المحكمة الحجج والدفوعات القانونية المقدمة من المؤسسة.

كما أوضح البيان أن هذا الإنتصار يضاف إلى سجل الإنتصارات القضائية التي حققتها المؤسسة الليبية للإستثمار والذي يعكس نجاح المؤسسة في تنفيذ إستراتيجيتها الخاصة بمسار حماية الأصول.

كما أكد البيان بأن المؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة، وترفض المؤسسة أي محاولات للمساس بأصولها وأنها حريصة على حمايتها بإعتبارها صندوق الثروة السيادي للأجيال القادمة.

كما أشار البيان إلى أن خلفيات هذه القضية ترجع إلى إتفاقية إستثمار أبرمتها هيئة تنمية السياحة الليبية في عام 2006م مع مجموعة الخرافي لتأسيس مشروع سياحي في منطقة تاجوراء بطرابلس، وبعد سحب الموافقة على المشروع باشرت المجموعة إجراءات تحكيم ضد الدولة الليبية، وتحصلت بتاريخ 22 مارس 2013م على حكم تحكيمي لصالحها يقضي بإلزام الدولة الليبية بدفع تعويض لشركة الخرافي في حدود 936,940,000 دولار أمريكي عن الخسائر التي لحقت بالشركة مع فائدة 4% يبدأ إحتسابها من صدور الحكم إلى حين دفع كامل التعويض.

وأضاف البيان أيضاً أنه بعد صدور هذا الحكم قامت مجموعة الخرافي بتنفيذه على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، على الرغم من أن المؤسسة لم تكن طرفاً في العقد ولا في إجراءات التحكيم، وقد إعترضت المؤسسة على إجراءات مجموعة الخرافي للحجز على أصولها ودخلت في صراع قضائي طويل أمام المحاكم الفرنسية منذ سنة 2013م.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية