“صنع الله” يؤكد ترحيبه بما قررته المحكمة إستئناف جنوب طرابلس وينتظر حكم موضوع الدعوى برمتها بما سيعبر عن الحقيقة كاملة بالوقائع والأسباب

قال رئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفي صنع الله” اليوم الاربعاء عبر صفحته رسمية علي “فيسبوك” بنظره لدائرة القضاء الإداري “محكمة إستئناف جنوب طرابلس” في الطلب المقدم من المحامي الموكل من قبله ومن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة النفط في الشق المستعجل بوقف القرار المطعون فيه الي حين الفصل في موضوع الدعوى .

حيث خلص قرار” المحكمة ” في هذا الطلب بالرفض ، مع إقرارها بقبول الدعوى شكلًا ، وكذلك إقرارها بصفته كطاعنين وبشرط المصلحة في الطعن .

وأكد “صنع الله” بترحيبه بما قررته المحكمة وبما تم تحقيقه بصفته مقدم الطعن ، وفي إنتظار حكم المحكمة في موضوع الدعوى برمتها و هو الذي سيعبر عن الحقيقة كاملة معززًا بالوقائع والأسباب .

