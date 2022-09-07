بن قدارة يخاطب الشركات التابعة للوطنية للنفط بسرعة تنفيذ زيادة المرتبات لعاملي قطاع النفط

طلب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، كافة مديري الشركات التابعة للمؤسسة، بسرعة تطبيق القرار القاضي بزيادة مرتبات عاملي قطاع النفط بنسبة 67%.

وأكد بن قدارة على ضرورة استمرار المزايا والزيادات والعلاوات الممنوحة لمستخدمي الشركات فيما سبق، دون إضافتها في الزيادة المقررة.

وخاطب بن قدارة الإدارات المالية بالشركات بالتواصل مع الإدارة العامة للشؤون المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط، للتنسيق في صرف المستحقات المالية الناتجة عن هذه الزيادة، إضافةً إلى زيادة العلاوة الحقلية التي أقرّها وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية في قرار، 43 لسنة 2022.

ويشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أصدر قرار 204 في أبريل الماضي، أقر فيه زيادة في مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.

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