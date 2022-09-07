خاص.. فريق السيولة بالمركزي يفصح عن تسليم اصدار غريان 40 مليون لفروع الجمهورية بجبل نفوسة

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية تسليم قسم اصدار غريان شحنة سيولة بقيمة 40 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية جبل نفوسة وذلك في إطار إستمرار تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا .

خصص منها 7 مليون لفرع غربان وفرع الأصابعة 5 مليون و 4 مليون غريان فرع الصيرفة الإسلامية وفرع الشقيقة 4 مليون وفرع غريان 4 مليون و فرع نسمة 4 مليون و فرع القريات 3 مليون وفرع الشويرف 3 مليون وفرع مزدة 3 مليون وفرع القواسم 3 مليون ، ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي إستمراره في نقل شحنات سيولة لباقي المدن الليبية .

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