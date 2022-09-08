اقتصاد

“الدبيبة” يعلن عن بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليوم

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلن رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال كلمته عن البدء في صرف منحة أسر الشهداء وفق القانون وتساوي أعلى رتبة عسكرية ، جهة نفذت 22 جهة جديدة جدول المرتبات الموحد وأن العمل مستمر حتي تتحقق العدالة الاجتماعية.

كما أوضح “الدبيبة” أن وزارة الشؤون الاجتماعية أحالت منحة الأبناء لأشهر 10 و 11 و 12 للبدء في صرفها والبدء في صرف المعاشات الضمانية عن شهري يونيو و أغسطس للمتقاعدين وفق القيمة الجديدة مع دفع فروقات الأشهر الستة الماضية ، وإحالة قيمة منحة المعاشات الأساسية لأشهر يوليو و ويونيو و أغسطس لصندوق التضامن الاجتماعي

وأضاف “الدبيبة” قائلا : تم صرف منحة محفظي القرآن الكريم وفق القيمة الجديدة ودفع فروقات الستة أشهر الماضية ، وتحويل مخصصات منحة الطلبة الجامعيين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك