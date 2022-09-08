“ابوهيسة” يشدد على أهمية السجل الصناعي واعتماد الشهادة الصادرة عنه

عقد وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد ابوهيسة” اجتماعًا، مع مدراء مكاتب السجل الصناعي بالمنطقة الغربية، وبحضور مدير مكتب السجل الصناعي بالوزارة هشام جبران ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية محمد المتناني ومدير مكتب الإعلام وجدي السعداوي ومدير مكتب المراقبات بالوزارة منصور ابومنقوشه.

حيث قدم” ابوهيسة” بعض التوجيهات التي تهم مكاتب السجل الصناعي، وكذلك ضرورة وضع آلية عمل موحدة داخلها، مشدداً على أهمية السجل الصناعي واعتماد الشهادة الصادرة عنه ومؤكداً على استعداده لتقديم كل ما يسهم في حل الإشكاليات التي تواجه عمل المكاتب في مختلف البلديات.

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