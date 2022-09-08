اقتصاد

خاص.. “أبوغالية” ينفي لصدى ماتم تداوله حيال أنه محامي الكويت في قضية الخرافي

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال المحامي والمستشار القانوني، وعضو بنقابة محامي طرابلس “عبد السلام أبوغالية” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية نافيًا ماتم تداوله من أخبار مفادها أنه محامي الكويت بقضية الخرافي، حيث قال: غير صحيح أنا ليبي وأدافع عن أموال الدولة الليبية ويؤلمني أن تتعرض ليبيا لنهب أموالها.

كذلك قال “أبو غالية”: حكم التحكيم الصادر ضد ليبيا كان ظالما وأنا وقفت ضده .

والجدير بالذكر أنه أكد في العام الماضي بأن خسارة الدولة الليبية لقضية الخرافي مأساة لا ينبغي اتخاذ موقف سلبي تجاهها ، بل يجب بذل الجهود لإرجاع الحق إلى أصحابه ، وذلك لأن ما اعترى حكم التحكيم الصادر فيها من خلل وعوار وضرب في غير مضرب وانتهاك صارخ وصريح لأحكام اتفاقية استثمار رؤوس الأموال في الدول العربية ليعجز عنه الوصف .

مضيفًا بأنه سقطة في تاريخ التحكيم العالمي عموما والعربي خصوصا ، وهو بلا شك يؤدي بالمؤمنين بالتحكيم كوسيلة لفض المنازعات المدنية والتجارية إلى الكفر به وخلعه من الفكر القانوني .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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