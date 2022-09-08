خاص: قضية فساد جديدة تطال “عبد الحكيم بعيو” .. وهذه كافة التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على شهادة القلم الجنائي بنيابة مكافحة جرائم الفساد جنوب طرابلس بتقديم “د. خالد عزوز” ضد “عبد الحكيم بعيو” مدير شركة الحمراء السابق والمرفوع عليه عدة قضايا فساد ، وذلك لوجود تجاوزات مالية وإدارية في الحمراء أسبانيا والحمراء جبل طارق ولازالت التحقيقات جارية بالخصوص ..

كما تأكد لصدى الاقتصادية إستدعاء النيابة لأفراد اللجنة المشكلة من قبل شركة الاستثمارات الخارجية وسماع أقوالهم والذي قام بعيو بطردهم أثناء مراجعة حسابات شركة الحمراء أسبانيا والحمراء جبل طارق من شركة الحمراء وثبوت وجود إختلاسات مالية وتجاوزات وإدارية تم اكتشافها مما دعى بعيو إلى إيقاف الفحص ومنع اللجنة من أخذ المستندات التي تفيد بالتجاوزات المالية.

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