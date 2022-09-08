نشرة حركة السفن في ميناء بنغازي خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر

بنغازي 08 سبتمبر 2022 (وال) ) _ أفاد المكتب الإعلامي لشركة الليبية للموانىء _ لوكالة الأنباء الليبية _ بنشرة حركة السفن في ميناء بنغازي البحري، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

وأوضح المكتب الإعلامي (لوال) أن أرصفة الميناء استقبلت سفينة نقل الحاويات ( إتلانتك نورث) الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 311 حاوية بضائع متنوعة.

كما تم دخول السفينة ( ألدرا) الوكيل الملاحي لشركة الرواد للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 199 حاوية محملة بسلع متنوعة، إلى جانب السفينة ( ڤيقا أسكوربو) الوكيل الملاحي لشركة البحرين للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 137 حاوية بضائع متنوعة.

واستقبلت الميناء السفينة (سيدرا حليمة ) الوكيل الملاحي لشركة أعالي المتوسط للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 47 حاوية بضائع متنوعة، بالإضافة إلى السفينة (لونا أف) الوكيل الملاحي لشركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 38 حاوية بضائع.

كما رست أيضاً السفينة (أزورت أف) الوكيل الملاحي لشركة مد يترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 220 بضائع، و سفينة نقل الحبوب (بيلا جودي) الوكيل الملاحي لشركة الشيمة للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 19000 طن من حبوب القمح. (وال _ بنغازي) ه أ

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