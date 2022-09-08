تراجع للدولار وارتفاع لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 08 سبتمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 08 سبتمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9557 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9607 دينار، والجنيه الاسترليني 5.707 دينار، والدولار الكندي 3.7807 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2718 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3186 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3492 دينار، والدينار التونسي 1.5404 دينار، والدرهم المغربي 0.4678 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 08 سبتمبر 2022:

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.9557 د‫.‬ل 4.9681 د‫.‬ل 4.9433 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 4.9607 د‫.‬ل 4.9731 د‫.‬ل 4.9483 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 5.707 د‫.‬ل 5.7213 د‫.‬ل 5.6927 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.7807 د‫.‬ل 3.7901 د‫.‬ل 3.7712 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.3486 د‫.‬ل 3.3569 د‫.‬ل 3.3402 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 5.0802 د‫.‬ل 5.0929 د‫.‬ل 5.0675 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.4638 د‫.‬ل 0.465 د‫.‬ل 0.4627 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.4963 د‫.‬ل 0.4975 د‫.‬ل 0.495 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.6671 د‫.‬ل 0.6687 د‫.‬ل 0.6654 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 3.45 د‫.‬ل 3.46 د‫.‬ل 3.44 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.3186 د‫.‬ل 1.3219 د‫.‬ل 1.3153 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.3492 د‫.‬ل 1.3526 د‫.‬ل 1.3459 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.5404 د‫.‬ل 1.5442 د‫.‬ل 1.5365 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.354 د‫.‬ل 0.355 د‫.‬ل 0.353 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.4678 د‫.‬ل 0.469 د‫.‬ل 0.4667 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.32 د‫.‬ل 1.32 د‫.‬ل 1.31 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0076 د‫.‬ل 0.0076 د‫.‬ل 0.0075 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.795 د‫.‬ل 0.795 د‫.‬ل 0.795 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.2718 د‫.‬ل 0.2724 د‫.‬ل 0.2711 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.712 د‫.‬ل 0.7138 د‫.‬ل 0.7103 د‫.‬