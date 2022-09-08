الدبيبة يبارك للشعب الليبي الانتصار القضائي الذي حققته المؤسسة الليبية للاستثمار

طرابلس 08 سبتمبر 2022 ( وال ) – بارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبية ” للشعب الليبي الانتصار القضائي الذي حققته المؤسسة الليبية للاستثمار، والقاضي بصدور حكم المحكمة العليا بفرنسا ببطلان ورفع الحجوزات الموقعة على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار من قبل مجموعة الخرافي الكويتية في فرنسا، مؤكدين استقلالية الذمة المالية للمؤسسة.

وتقدم ” الدبيبة” في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع بتويتر بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، الذي وصفه بالمهم لحماية الأموال الليبية بالخارج. (وال _ طرابلس)

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