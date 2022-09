بإنتاج يفوق 1000 برميل.. مؤسسة النفط تنتهي من اختبار بئر نفطي بحقل الظهرة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الانتهاء من اختبار البئر «B-93H-32» التابع لحقل الظهرة النفطي، الذي يعتبر أول بئر أفقي بالمكمن «PL6-Thalit member»

وذكرت المؤسسة الوطنية أن الاختبارات الأولية على قطر 32/64 أظهرت قدرة إنتاجية بلغت أكثر من 1000 برميل يوميًا من النفط الخام بكثافة نوعية «API» تصل إلى 48 درجة.

وأشارت المؤسسة الوطنية إلى أن معدلات الإنتاج في البئر تترواح ما بين 350- 3600 برميل في اليوم وذلك حسب تدرج أقطار الخانق المختلفة، وأنه من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 40 ألف برميل نفط خام يوميًا و40 مليون قدم مكعب من الغاز.

يشار إلى أن حقل الظهرة النفطي يقع جنوب غرب سرت وإلى شمال زلة وغرب مرادة، وهو يقع ضمن خطط تطوير الحقول النفطية التي تقوم بها شركة الواحة.

