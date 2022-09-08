اقتصاد

المركزي يرسل 40 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية بالجبل الغربي

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أرسل مصرف ليبيا المركزي شحنة مالية لقسم إصدار غريان بقيمة 40 مليون دينار ليتم توزيعها على فروع مصرف الجمهورية بالجبل الغربي .

وخصص من هذه الشحنة قيمة 7 مليون دينار لفرع مصرف الجمهورية غريان و 5 مليون دينار لفرع مصرف الجمهورية الاصابعة و4 مليون دينار لفرع الجمهورية الإسلامي غريان و4 مليون دينار لفرع الشقيقة و4 مليون دينار لفرع ابوزيان، و4 مليون دينار لفرع نسمة، و3 مليون دينار لفرع القريات و3 مليون دينار لفرع الشويرف و3 مليون دينار لفرع مزدة و3 مليون دينار لفرع القواسم .

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