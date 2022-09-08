وزارة التعليم تعلن أن نسبة نجاح شهادة التعليم الأساسي بلغت 64.15%

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة نتائج امتحانات مرحلة التعليم الأساسي الدور الأول للعام الدراسي 2021-2022، وذلك بنسبة نجاح 64.15%، ونسبة نجاح التعليم الديني الأساسي 73%.

وأكد المركز الوطني للامتحانات خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم الخميس ، أن عدد المتقدمين للامتحانات على مستوى مراقبات التعليم في ليبيا، بلغ 169,098 ألف طالب وطالبة، الناجحون منهم 108,484 ألف، والذين ليهم دور ثاني 60,614 ألف طالب وطالبة.

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان أولياء الأمور والطلبة الدخول لرابط الامتحانات لمعرفة النتائج.