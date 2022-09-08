منظمة العلوم والأحياء البرية تكشف لــ”وال” أسباب نفوق الأسماك بميناء درنة

درنة 08 سبتمبر 2022 (وال)- كشف رئيس مجلس الإدارة بمنظمة العلوم والأحياء البرية عز النصر عاشور ابزيو لمراسل وكالة الأنباء الليبية، عن سبب نفوق الأسماك في ميناء درنة البحري، والذي تناقلت صوره عددًا من منصات التواصل الاجتماعي ظهر اليوم الخميس.

وقال عز النصر عاشور ابزيو إن “التقديرات الظاهرة هو وجود تلوث بمياه المجاري بالحوض، حيث أخذت عينات إلى مدينة البيضاء المركز؛ من أجل إجراء التحاليل من أجل كشف ملابسات حدوث هذه الواقعة التي تعد تهديدًا للأمن البيئي البحري”.

وأضاف ابزيو: “لاحظن وجود 14 نوعًا من الأسماك النافقة في الميناء، وتغير لون الخياشيم من الدم القاتم إلى اللون الأسود أو ما يشبه لون مياه المجاري، مما يؤكد حدوث نقص في الأوكسجين وارتفاع نسبة الأمونيا السامة”.

وتابع “رُغم أن المنظمة بيئية غير حكومية ولا ربحية؛ إلا أن اختصاصها محاسبة الجهات المعنية، ومتابعة ووجود حلول بيئية بالمنطقة حسب نظام الأساسي بالمنظمة، ودورها يتضمن لعب دورًا مهمًا مع جهات الاختصاص في إيجاد الحلول في معرفة ظاهرة النفوق”.

وأكد ابزيو أنه على هامش زيارتهم لموقع الحادثة؛ تم عقد اجتماع مع عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، ومكتب الإصحاح البيئي، وجهاز حماية البيئة، والأجهزة الأمنية بالمنفذ ميناء درنة، وذلك من أجل معرفة أسباب النفوق، وتم أخذ العينات في انتظار نتائج التحليل بالواقعة”. (وال) ع م/ ر ت

كتب| عبد السلام شقلبان

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