مؤسسة النفط تنشر إنجازات مجلس الإدارة الجديد

الوطن| متابعات

نشرت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، أبرز ما تم تنفيذه منذ استلام مجلس الإدارة الجديد بتاريخ 2022/07/17.

وتاليا إنجازات مجلس الإدارة الجديد: