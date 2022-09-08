مؤسسة النفط تنشر إنجازات مجلس الإدارة الجديد

الوطن| متابعات
نشرت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، أبرز ما تم تنفيذه منذ استلام مجلس الإدارة الجديد بتاريخ 2022/07/17.
وتاليا إنجازات مجلس الإدارة الجديد:
- رفع حالة القوة القاهرة على الموانئ و الحقول النفطية مما ساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الدخل القومي.
- زيادة الإنتاج بنسبة % 160 تقريبا.
- زيادة الإيرادات بأكثر من % 50 و يعتبر أعلى دخل من الإيرادات هذا العام.
- عقد اجتماعات فنية و مالية مع جميع شركات المؤسسة الوطنية للنفط لإطلاق خطة تطوير شاملة منها: استهداف الوصول إلى مليوني برميل يوميا، وسداد ديون الشركات المقاولين، ودعوة الشركات المحلية و العالمية لاستئناف العمل بالحقول، والتأكيد على أمن وسلامة العاملين والبنية التحتية في القطاع بتطبيق كافة الإجراءات المنصوص عليها من قبل مجلس الإدارة.
- تنفيذ قـرار 642 لـسـنـة 2013 بـشـأن زيادة مرتبات العاملين بنسبة % 67.
- صرف الميزانيات المتعثرة منذ بداية الـعـام لـشـركـات التابعة للمؤسسة.
- التواصل مع المكونات الاجتماعية لمناطق إنتاج النفط وتـصـديـره وزيارتهـم واتخاد الإجـراءات اللازمة لتنفيذ مطالبهم العادلة وذلك لضمان اسـتـمرار تدفق إنتاج النفط وحماية المنشآت النفطية من العبث والتخريب.
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