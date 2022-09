“الدبيبة” يصل قطر للبحث مع الشيخ “بن حامد”ضرورة دعم الجهود الدولية لإجراء الإنتخابات في ليبيا بإعتبارها الخيار الوحيد للشعب ورفض المراحل الإنتقالية

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” قطر اليوم الخميس واستقبله أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني” بالديوان الأميري لمناقشة ضرورة دعم الجهود الدولية، لإجراء الانتخابات في ليبيا باعتبارها الخيار الوحيد للشعب الليبي، للوصول إلى الاستقرار ورفضه للمراحل الانتقالية.

وحضر الإجتماع وزير الخارجية القطري “محمد بن عبدالرحمن”ومحافظ البنك المركزي القطري وعدد من الوزراء بالحكومة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”ووزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش”ووزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي “وشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”وسفير ليبيا لدى دولة قطر، والمستشار السياسي.

