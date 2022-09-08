“وال”: انعقاد الملتقى الثاني لسيدات بنغازي الناجحات تحت شعار “كوني جزء من الحدث”

بنغازي 08 سبتمبر 2022 (وال)- احتضنت قاعة مراقبة الإقتصاد قاريونس بمدينة بنغازي الخميس، الملتقى الثاني لسيدات بنغازي الناجحات تحت شعار “كوني جزء من الحدث”.

واستهدفت المشاركة صاحبات المشروعات الناجحات، سيدات الأعمال، رائدات العمل الخيري، نساء السلك القانوني والقضاء، ونساء السلك الدبلوماسي، واقتصرت الدعوة على العنصر النسائي فقط.

واستهلت الملتقى بإلقاء عديد الكلمات أبتدأت بكلمة رئيس الملتقى الدكتور عالية اللافي، ورئيس أكاديمية برنيتشي لعلوم الطيران،واعقبتها كلمة مدير مكتب الشؤون القانونية بجامعة بنغازي للأستاذة جازية المسماري، وعضو منظمة المواطنة للدعم والتوعية.

وتخللت الملتقى حديث عدد من السيدات عن تجاربهن الشخصية والصعوبات التي واجهنها في طريق نجاحهن، وبلغ عدد السيدات المشاركات 14 سيدة تحدثن عن مسيرة نجاحهن، وكان من بين الحضور عضو مجلس النواب السيدة سلطنة المسماري، ورئيس مكتب تمكين المرأة بالقيادة العامة السيدة عائشة البرغثي، ولفيف من سيدات الأعمال، وناشطات المجتمع المدني.

وقال رئيس الملتقى الثاني للسيدات الناجحات الدكتور عالية اللافي – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – “هذا الملتقى الثاني للسيدات الناجحات؛ شاركت فيه مجموعة من السيدات الناجحات في مجال مؤسسات المجتمع المدني وصاحبات المشاريع التجارية ولكل سيدة قصة نجاح ترويها لنا، لتساعد الغير في معرفة كيف استطاعت التغلب على العقبات التي واجهتها أثناء مسيرتها، وفي الملتقى عدة فقرات منها فقرة خاصة بالملهمات، وفقرة تكريم السيدات اللواتي لديهن بصمة في مجالهن أو أحدثن تغيير في المجتمع، أو كانت مؤسساتهن من المؤسسات الناجحة”.

من جهتها، أشادت محررة عقود وموثق رسمي ورئيسة منظمة تصحيح المسار السيدة راوية راضي الجازوي – في تصريح لمراسل “وال” – بالملتقى الثاني لسيدات بنغازي الناجحات قائلة : “من خلال استماعي للسيدات؛ نستنتج بأنهن يقفن على أرض صلبة ويدعمن أنفسهن قبل دعم الآخرين لهن، واستطعن نزع الأشواك من طريقهن رغم الظروف التي مررن بها، وكون مجتمعنا مجتمع ذكوري لكن استطعن أن يثبتن أنفسهن، وعن نفسي استطعت تحقيق النجاح، واعتمدت على نفسي وشقيت طريقي كمستشار قانوني، وناشطة حقوقية، ومرشحة لإنتخبات مجلس النواب، وحاليًا أدرس ماجستير في القانون الدولي، ومدربة TOT، وأهم شئ أن تثق المرأة في نفسها لتحقيق أهدافها”.

في ختام الملتقى؛ تم توزيع الشهادات التكريمية على سيدات بنغازي الناجحات. (وال) هــ ع/ ر ت

كتب| هدى العبدلي

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