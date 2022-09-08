اقتصاد

مصرف الأصول الوراثية يخزن 2500 سلالة لمحاصيل نادرة

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

كشف مدير المصرف الوطني للأصول الوراثية النباتية أسامة سليك عن تخزين 2500 عينة لسلالات محاصيل نادرة حتى الآن، منها 1500 عينة موثقة، وعدد 1000 عينة غير موثقة، مبينا بأن المخزون يشمل مدخلات السلالات المحلية المحصولية والبرية للحبوب والبقوليات وأنواع من النباتات المتوطنة .

وأضاف سليك لتطبيق بكم الاخباري أن مسؤولية المصرف تتمثل في الحفاظ على البذور وحفظ الاصول الوراثية النباتية من الضياع والتدهور، والاستفادة من الجينات الموجودة فيها، معتبراً السلالات المحفوظة كنزا حقيقيا من بذور المحاصيل المحلية .

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