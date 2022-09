“عون” يبحث مع “المبروك” سبل تذليل المصاعب من أجل دعم قطاع النفظ ومناقشة ألية تنفيذ قرار زيادة المستخدمين بما جاء به مجلس الوزراء

اجتمع وزير النفط والغاز “محمد عون”وزير المالية “خالد المبروك”اليوم الخميس لبحث العديد من المواضيع التي تهم قطاع النفط و الغاز والمالية وسبل تذليل المصاعب من أجل دعم قطاع النفط للوصول إلي المستهدفات والمحافظة علي الانتاج وزيادته.

و مناقشة “الوزيران” الآلية تنفيذ قرار زيادة المستخدمين وفقاً لما جاء به قرار مجلس الوزراء .

