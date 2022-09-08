عون والمبروك يبحثان سبل تذليل الصعاب لزيادة معدل الإنتاج اليومي من النفط

بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” مع وزير المالية “خالد المبروك” سبل تذليل الصعاب في دعم قطاع النفط والغاز للحفاظ على معدل الإنتاج وزيادته.

جاء ذلك في اجتماع عقده عون مع المبروك بديوان وزارة النفط والغاز الخميس، حيث تباحث الطرفان أيضاً آلية تنفيذ قرار زيادة المرتبات لمستخدمي قطاع النفط، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة 204 بشأن زيادة مرتبات عاملي قطاع النفط.

ويشار إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة قد خاطب الشركات النفطية التابعة للمؤسسة، بسرعة التواصل مع الإدارة المالية بالوطنية للنفط، للعمل على الزيادة المقررة لعاملي قطاع النفط، بنسبة 67%.

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