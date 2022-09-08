رفع المخصصات المالية ومطابقة البيانات الوظيفية.. أبرز بنود الاجتماع الموسّع لوزير الصحة بحكومة الوحدة مع مديري الإدارات بالوزارة

ناقش وزير الصحة -المكلف- بحكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح، عددًا من الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي، منها إجراءات مطابقة البيانات الوظيفية مع وزارة المالية، واعتماد الملاك الوظيفي والهيكل التنظيمي لإدارات الخدمات الصحية بالمناطق، إضافة إلى التمويل المالي لإدارات الخدمات الصحية بالمناطق، لحلحلة مشكلة نقص الإمدادات الطبية.

جاء ذلك في اجتماع موسع عقده بوجناح مع عدد من المسؤولين بديوان الوزارة الخميس، منهم مديرو إدارات الخدمات الصحية بمناطق الجنوب، بحضور مدير إدارة المناطق الصحية، وإدارتي التمريض والمالية، ومكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة.

حيث أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية التواصل مع مديري إدارات الخدمات الصحية لمعالجة القصور في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بالمناطق الجنوبية، وتحديد الأولويات والاحتياجات، مع توفير بنود الإمداد الطبي، وتوفير العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.

ومن جهته أشار مدير إدارة الخدمات الصحية بالمناطق، إلى أهمية رفع المخصصات المالية لإدارات الخدمات الصحية بالمناطق، وتوفير بنود الإمدادات الطبية وفق القائمة النمطية وتنفيذ العطاء العام.

وأكد مدير الشؤون الإدارية والمالية على ضرورة اعتماد الهيكل التنظيمي لإدارات الخدمات الصحية بالمناطق، واعتماد الملاكات الوظيفية لها.

كما شدّد مدير مكتب التعاون على ضرورة تنظيم عمل المنظمات الدولية على أسس قانونية وفنية وفق السياق المتبع في الوزارة.

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