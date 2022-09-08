التخطيط: نجاح فريق خبراء ليبيا في استعراض مدى التزام الدولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

أعلنت وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية نجاح فريق الخبراء الحكومي بالوفاء في استحقاقات الدولة الليبية المتعلقة بمدى التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المرحلة الثانية التي تتعلق بالفصل الثاني التدابير الاحترازية والفصل الخامس المتعلق باسترداد الموجودات، بالعاصمة النمساوية فيينا.

وأوضحت الوزارة عبر منشور لها في صفحتها على فيسبوك أن هذه المرحلة استغرقت قرابة الثلاث سنوات، بدءاً من ملء الاستبيان وقائمة التقييم الذاتي، ومرورا بالاستعراض المكتبي والردود والمناقشات المكتبية، وختاما بالاجتماع الافتراضي الذي عقد مع خبراء دولة ليبيا المتواجدين في فيينا، والخبراء الليبيون الموجودين بديوان وزارة التخطيط.

وبيّنت التخطيط أن وفدي دولة المغرب وفنزويلا والأمانة العامة بالأمم المتحدة اشرفوا على استعراض ليبيا في استعرضها لمكافحة الفساد، وأن هناك إرادة سياسية صادقة لمكافحة الفساد ومنعه، خصوصاً بحجم المشاركة من قبل وزراء التخطيط والاقتصاد ووكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس وحدة المعلومات المالية ومستشار من المحكمة العليا وعدداً من المسؤولين المعنيين بهذا الملف.

وأضافت وزارة التخطيط أن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك كان له دور كبير في نجاح هذا الاستعراض الدولي المهم -حسب وصفها-، إضافة إلى دعم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزير التخطيط بالحكومة محمد الزيداني، وبعثة ليبيا في دولة النمسا على رأسها السفير أسامة عبد الجليل.

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