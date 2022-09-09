حبارات: الإنفاق الاستهلاكي في ليبيا يشكّل عبئاً على خزينة الدولة

الوطن|رصد

قال الاقتصادي و السياسي نور الدين حبارات إن الانفاق الاستهلاكي في ليبيا، يلعب دورا سلبيا ويشكل عبئًا على خزانة الدولة وعلى ميزان مدفوعاتها.

وأضاف حبارات عبر “فيسبوك” أن “دخول ومرتبات ومدخرات المواطنين في ليبيا تنفق على سلع وخدمات يتم استيراد جلها من الخارج و لا يتم إنتاجها محلياً؛ ما يعني تفاقم لفاتورة الواردات، ولولا إيرادات النفط لتفاقم العجز في ميزان المدفوعات و نفذ رصيد الاحتياطي الأجنبي للبلاد”

وأكد حبارات أن التشوهات والاختلالات في الاقتصاد الليبي كثيرة وعديدة، و وهي ناتجة عن تراكمات مزمنة ومعقدة، وعليه لا بد من التعاطي معها عبر إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية جادة.

ورأى حبارات أن تحقيق تلك الإصلاحات يبقى أمرًا بعيدًا وغير قابل للتحقيق في ظل استمرار حالة التشظي و عدم اليقين التي تغيم على المشهد السياسي في البلاد، وللتي لا يمكن التنبؤ بمصيرها، وفق قوله.