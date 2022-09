لزيادة انتاج النفط.. «بن قدارة» يتحدث عن هدف الخطة الثلاثية التي ينتهجها

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إنّ الخطة الثلاثية بالتعاون مع الشركات العاملة بالقطاع النفطي تهدف إلى وصول إنتاج ليبيا من النفط إلى مليوني برميل يوميا.

جاء ذلك في الاجتماع العاشر الذي عقدته لجنة متابعة ميزانية المؤسسة بديوان مجلس الوزراء الخميس والذي تمت فيه مناقشة الخطة الثلاثية للمؤسسة وفق ما جرى الاتفاق عليه عند إعداد الميزانية الاستثنائية لزيادة الإنتاج النفطي.

من جانبه، انتقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون قرار مجموعة السبع بتحديد سقف سعر النفط الروسي ، معتبرا أنّ ذلك قد يسبب تقلبات واضطرابات في الأسواق النفطية العالمية.

وأشار عون في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية إلى أنّ الأسواق العالمية أصبحت تعاني من تقلبات متسارعة في الأسعار، ولكن تماسك أوبك وأوبك بلس سيساعد في تخطي الأزمة.

