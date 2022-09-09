وزيرا النفط والمالية يبحثان آلية تنفيذ قرار زيادة القطاع وصرف الميزانية الاستثنائية

عقد وزير النفط والغاز محمد عون بمكتبه بالعاصمة طرابلس إجتماعا مع وزير المالية خالد المبروك لمناقشة سبل تذليل المصاعب ودعم قطاع النفط عن طريق صرف الميزانية الاستثنائية، للوصول إلى زيادة الإنتاج والمحافظة على إستمرار أعمال التصدير، بالإضافة لبحث آلية تنفيذ قرار زيادة المستخدمين بقطاع النفط بنسبة 67% وفقاً لما جاء به قرار مجلس الوزراء .

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط، قد أكدت في بيان لها، أنه قد تم البدء في زيادة مرتبات العاملين بالقطاع إعتباراً من شهر أغسطس الماضي.