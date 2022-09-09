“الكيلاني” تبحث إمكانية تعديل قانون منحة الزوجة والأبناء بما يتلائم مع الظروف الحالية

عقدت اللجنة العليا لمتابعة صرف منحة الزوجة والأبناء برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” اجتماعها الثاني.

تناول الاجتماع مناقشة الموقف الحالي لتنفيذ مشروع المنحة وسير عمليات الصرف الحالية، أيضاً اللائحة الداخلية وإعداد تصور لإمكانية تعديل قانون منحة الزوجة والأبناء بما يتلائم مع الظروف الحالية .

حيث اتفق المجتمعون على ضرورة متابعة عمليات صرف المنحة مع المصارف العاملة بما يسهل وصول دفعات المنحة لمستحقيها بكل سهولة ويسر، كما خلص الاجتماع إلى استمرار التنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة لضمان نجاح مشروع المنحة وضمان وصولها لمستحقيها.

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