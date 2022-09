“الكيلاني” تنافش إمكانية تعديل قانون منحة الزوجة والأبناء وتؤكد علي ضرورة متابعة صرف المنحة مع المصارف العاما لتسهيل وصولها لمستحقيها

عقدت اللجنة العليا لمتابعة صرف منحة الزوجة والابناء اجتماعها الثاني يوم الأربعاء برئاسة وزيرة الشؤون الإجتماعية “وفاء الكيلاني”لمناقشتها اللائحة الداخلية واعداد تصور لامكانية تعديل قانون منحة الزوجة والابناء بما يتلائم مع الظروف الحالية , لتنفيذ مشروع المنحة وسير عمليات الصرف الحالية .

وأكدت “الكيلاني” على ضرورة متابعة عمليات صرف المنحة مع للمصارف العاملة بما يسهل وصول دفعات المنحة لمستحقيها بكل سهولة .

