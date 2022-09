التقى وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” يوم الخميس مع سفير جمهورية تونس ” الاسعد العجيلي “لمناقشة التعاون التجاري المشترك وتسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص و رجال الاعمال بين البلدين ووضع استراتيجية للتعاون الاقتصادي والتجاري ،وسُبل تعزيز وتنشيط تجارة العبور وتفعيل الاتفاقيات التجارية,كذلك متابعة إجراءات التنفيدية بخصوص انشاء منطقة حرة مشتركة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

حضر الإجتماع مستشار الوزير “شذر الصيد “ووكيل الوزارة للمناطق الحرة “نوري القطاطي “ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي” عزالدين مصدق “ومكتب الوزير “فوزي وادي “ولملحق التجاري بالسفارة التونسية “عبد الرزاق المؤدب “.

The post “الحويج”يناقش مع سفير جمهورية تونس التعاون التجاري المشترك وتسهيل إجراءات القطاع الخاص وتفعيل الإتفاقيات التجارية بين البلدين appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا