شركة الكهرباء تعلن قرب دخول محطة مصراته الاستعجالية وخط أوباري على الشبكة العامة 

طرابلس 11 سبتمبر 2022 ( وال ) – أفادت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد، أن الاعمال مستمرة بمحطة مصراته الاستعجالية , للانتهاء من أعمالها و دخولها قريباً على الشبكة العامة بقدرة انتاجية تبلغ 650 ميجاوات، مساهمة بذلك في استقرار الشبكة.

وأضافت عبر موقعها أن محطة أوباري الغازية خط الفجيج تشهد حالياً عمل متواصل لربط وصلات الضغط العالي جهد 220 كيلو فولت من المحطة الغازية الفجيج أوباري، حتى تقترن بابراج الضغط العالي ودخولها على الشبكة العامة .

وأكملت: بعدها سيتم نقل إنتاج وحدتين من محطة أوباري إلى الشبكة العامة بقدرة انتاجية 340 ميجاوات. (وال _ طرابلس)

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