الأرصاد : تراجع تدريجي في درجات الحرارة على أقصى الساحل الغربي

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة الطقس في ليبيا خلال اليوم، إذ من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة تدريجيا، على أقصى الساحل الغربي، بينما تبقى الأجواء ساخنة على بعض مناطق الشمال الغربي ، والسماء صافية على أغلب الأنحاء

حالة الطقس في رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :

السماء صافية أغلب الأحيان والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ووتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و38 درجة مئوية، وتسجل على بني وليد وأبونجيم 40 و41 درجة مئوية، وتسجل تراجعا يوم الغد على أغلب المناطق.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد :

السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد علي مناطق (المرج – البيضاء و شحات)، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب بداية من يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً علي بعض مناطق الجبل الأخضر، وتتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق ما بين 30 و35 درجة مئوية، وتسجل تراجعا طفيفا يوم الغد.

حالة الطقس الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة :

السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد علي أغلب المناطق.

حالة الطقس الواحات – السرير – تازربو – الكفرة :

السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 36 و38 درجة مئوية.