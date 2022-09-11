المبروك: ملامح الركود الاقتصادي بدأت على الاقتصاد غير النفطي

الوطن| رصد

ارجع خبير الاقتصاد والتمويل، “جمعة المنتصر” الركود الاقتصادي في ليبيا إلى الانقسام السياسي الحاصل في البلاد.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد المبروك في تصريحات صحفية، إن بداية ملامح الركود الاقتصادي بدأت على الاقتصاد غير النفطي في ليبيا، مبيناً بأنها قد تعصف بالاقتصاد ككل نتيجة عدم اتخاذ مصدات للركود التضخمي من قبل صناع القرار.

من جانهم، أكد مواطنون أن المشكلة تردي الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، دفع الكثيرين إلى اقتصار الشراء على ضرورات الحياة فقط مع الاستغناء عن الكماليات.

الجدير بالذكر، وصلت معدلات التضخم في ليبيا إلى 5.2 % خلال النصف الأول من العام، وفق البيانات الحكومية.