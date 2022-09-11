بنغازي .. إزالة 31 مبنى على مسار منظومة النهر الصناعي وسد فتحات غير الشرعية

بنغازي 11 سبتمبر 2022 ( وال ) – قام أفراد هيئة الشرطة بالغرفة الأمنية المُشتركة – بنغازي؛ بالتعاون مع الوحدات النظامية، بإزالة عدد واحد وثلاثين مبنى تم تشييده على مسار منظومة النهر الصناعي بالمخالفة للتشريعات ؛ وسد فتحات تمديد المياه غير الشرعية؛ وتعزيز الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عمل المنظومة وذلك تنفيذا لتوجيهات النائب العام.

وجاءت الحملة تنفيذا لتوجهات النائب العام للحد من التعديات على منظومة النهر الصناعي في مدينة بنغازي .

هذا قامت الجهات الضبطية، في وقت سابق، بمباشرة إجراءات الاستدلال لرصد وحصر التعديات على الأراضي الواقعة في مسار إمداد مدينة بنغازي بالمياه ؛ وتحديد هوية مرتكبيها؛ بالتعاون مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

وأسفرت الإجراءات عن إثبات إحدى وثلاثين واقعة طالت مسار منظومة النهر الفرعية – بنغازي، عند المحطة (200+12) ؛ ومن المحطة (485+15 ) حتى المحطة ( 326+17) .

وأفاد مكتب النائب العام أن أعمال حصر ورصد التعديات على مسار النهر الصناعي الممتد من خزان (الطليحة) حتى (طريق الهواري) ، مستمرة بالتعاون مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي. (وال _ بنغازي)

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