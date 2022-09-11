خاص.. “عتيقة”: غسيل الأموال فقاعة ضخمة ستنفجر فينا عاجلاً أم آجل.. ويوضح

قال المحلل المصرفي “غسان عتيقة” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية: ما يبدوا حاليًا هي أعراض انفجار قريب لفقاعة غسيل الأموال والتي طغت على الأنشطة التجارية والعقارية، كما أن سبب هذه الأعراض هو الركود الحالي .

وأضاف بالقول: لايمكن الجزم بأرقام وبيانات محددة مع غياب الشفافية، لكن قد تكون احدى حلول هذه المعضلة هو بناء استراتيجية أقرب للتجربة الهندية عام 2016 في محاربة هذه الظاهرة والتي منها تحديد حجم المعاملات النقدية الفردية لسقف معين وفرضت الإلكترونية، وبالتالي خففت من حدة الفساد واقتصاد الظل وغسيل والأموال .

قال “عتيقة” كذلك: أيضًا وجب تحديث النظام الضريبي في ليبيا وربطه بالرقم الوطني وفرض تقديم الإقرارات الضريبية السنوية للأفراد والمؤسسات ليس فقط للعوائد السيادية بل يتعداه لتفعيل محاربة عمليات غسيل الأموال والتي أصبحت فقاعة ضخمة بشعة ستنفجر فينا عاجلاً أم آجلاً .

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