إدارة النهر الصناعي تؤكد وجود مخزون وفير من المياه الجوفية بالحوض النوبي بالكفرة

قال عضو اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبد الله بن إدريس، إن ليبيا لديها مخزون وفير من المياه الجوفية يتواجد بالحوض النوبي في منطقة الكفرة، الذي تتشارك فيه ليبيا وتشاد والسودان ومصر، معتبرًا أن استهلاك ليبيا منه يقدر بنسبة 2.5 % فقط من هذه الكميات التي تكفي الدول المشتركة في هذا الخزان.

وأوضح إدريس في تصريحات صحفية، أن مياه خزان الحوض النوبي في مناطق الكفرة وتازربو والسرير، قادر على تغذية مشروع النهر الصناعي من المياه، وهو ما أثبتته دراسة أجريت في سنة 2002، ويمكن الاستفادة منه واستثماره، في الإستهلاك الحضري والزراعي والصناعي.