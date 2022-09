وزيرا “الصحة”و”المالية”بالحكومة الليبية يناقشان سبل دعم قطاع الصحة والنهوض به

اجتمع وزير التخطيط والمالية “أسامة حماد ” اليوم الأحد ببنغازي مع وزير الصحة بالحكومة اللييية “عثمان عبد الجليل “لمناقشة سبل وضرورة النهوض بقطاع الصحة وتقديم الدعم المالي اللازم حتى يتمكن قطاع الصحة من القيام بمهامه المنوطة و تقديم خدمات طبية متقدمة للمواطن الليبي.

كما نوقش بالإجتماع سبل دعم المستشفيات والمراكز التخصصية المهمة من خلال دعم بند التحسين والعلاج لحل المختنقات العاجلة بهذه المستشفيات.

