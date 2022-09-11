بنغازي.. بتعليمات من النائب العام هيئة الشرطة بالغرفة الأمنية المشتركة تزيل 31 مبنى غير شرعي على مسار النهر الصناعي

أعلن مكتب النائب العام عن مباشرة هيئة الشرطة بالغرفة الأمنية المشتركة بنغازي باتخاذ إجراءات إزالة لواحد وثلاثين مبنًى تم تشييده على مسار منظومة النهر الصناعي بطريقة مخالفة.

وأوضح المكتب عبر صفحته على فيسبوك أمس السبت، أن هذه الأعمال جاءت بعد توجيه النائب العام المستشار الصديق الصور في وقت سابق، للاستدلال وحصر التعديات التي لحقت الأراضي الواقعة في مسار إمداد مدينة بنغازي بالمياه، إضافة إلى تحديد هويّة مرتكبي هذه الأفعال.

وأضاف المكتب أن الإجراءات التي تم اتخاذها ساعدت في سد فتحات المياه غير الشرعية، وعززت من الإجراءات التي تكفل وتضمن انتظام عمل منظومة النهر الصناعي.

ولفت المكتب أن أعمال الحصر والرصد لتعديات النهر الصناعي الممتدة من خزان الطلحية إلى طريق الهواري، مازالت قائمة، بالتعاون مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر.

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