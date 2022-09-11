مباحثات لإنشاء حي سكني جديد في الهلال النفطي وطريق مزدوج من راس لانوف إلى البريقة

بحث رئيس مجلس حكماء واعيان راس لانوف محمد المقريف خلال اجتماعه برئيس جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي علي الصلح، إمكانية البدء في إنشاء حي سكني جديد بدلاً عن المنازل المتهالكة التي تعرضت لإضرار جسيمة خلال الفترة الماضية .

وأوضح المقريف في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الليبية، أنه تم حصر 164 منزل متهالك في المنطقة القديمة عن طريق لجنة من خارج المنطقة مرسلة من جهاز التنمية المستدامة خلال الفترة الماضية، وكذلك إنشاء طريق مزدوج من مدينة راس لانوف إلى مدينة البريقة .