المصرف المركزي: فتح اعتمادات مستندية لأكثر من 150 شركة

الوطن| متابعات

نشر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر الحالي، بعد أن فتح اعتمادات مستندية لأكثر من 150 شركة، خلال تلك الفترة، من بينها شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

ووفق منشور على صفحة المصرف بفيسبوك، قال المصرف إن نشر الاعتمادات يستند إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه، القاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات،