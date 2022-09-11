مكاسب العملات الرقمية تبلغ 110 مليار وتلاشي الخوف من الاستثمار بها

ارتفعت العملات الرقمية لتسجل موجة قوية من الارتفاعات على وقع استعادة بيتكوين مستويات الـ20 ألف دولار التي كانت قد تخلت عنها في وقت سابق من الأسبوع.

وبعد السقوط دون مستويات التريليون دولار نجحت سوق العملات المشفرة في استعادة وتعويض بعضًا من خسائرها الحادة مطلع الأسبوع الماضي بعد السقوط قرب مستويات الـ 900 مليار دولار.

وفي غضون الساعات القليلة الماضية ارتفعت مكاسب سوق العملات المشفرة بأكثر من 100 مليار دولار لتصل القيمة السوقية لها إلى مستويات قرب 1.06 تريليون دولار.

وخلال تعاملات اليوم الأحد ارتفعت بيتكوين في حدود 2%حيث تحوم بين مستويات 21.1 ألف دولار ومستويات 21.7 ألف دولار بينما تنخفض أحجام التداول حتى الآن في حدود 21% حيث بلغت نحو 35 مليار دولار.

وترتفع القيمة السوقية لبيتكوين من جديد أعلى مستويات الـ 400 مليار دولار حيث بلغت 415 مليار دولار بعد ارتفاع أسبوعي في حدود 10% بينما تنخفض بنسبة 10% خلال شهر وبنسبة 55% من بداية العام.

وترتفع إيثريوم التي تترقب ترقية ميرج في غضون الأيام المقبلة بنسبة 3% عند مستويات 1.76 ألف دولار بينما ترتفع بنسبة 14% خلال أسبوع فيما تنخفض بنسبة 7% خلال شهر وبنسبة 43% منذ بداية العام.

ترتفع بينانس BNB/USD هامشيا قرب مستويات الـ 300 دولار بينما ترتفع بنسبة 7% خلال أسبوع وتراجع بنسبة 10% خلال شهر بينما تنخفض بنسبة 45% منذ بداية العام الجاري 2022.

ترتفع ريبل وكارادانو Cardano أقل من 1% عند مستويات 0.355 دولار و 0.5144 دولار، وفي المقابل تتراجع سولانا وبولكا دوت Polkadot ودوج كوين DOGE/USD أقل من 1% ، بينما ترتفع شيبا إينو في حدود 2%.