الوطنية للنفط: معدل إنتاج النفط الخام بلغ مليون و205 آلاف برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن معدلات إنتاج النفط الخام بلغت مليون و205 آلاف برميل يوميًا

وأضافت المؤسسة في نفس السياق أن كميات الغاز التي استهلتك يوم أمسٍ السبت، بلغ إجماليها، مليار و103 مليون قدم مكعب، أكثرها كان للشركة العامة للكهرباء بكمية 915 مليون قدم مكعب، تليها المؤسسة الوطنية للنفط بقدر107 مليون قدم مكعب، وبعدها شركة الحديد والصلب وبعض المصانع الصغيرة بكمية 55 مليون قدم مكعب، ثم مصانع الاسمنت 26 مليون قدم مكعب.

ويشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أعدت خطة ثلاثية لزيادة إنتاج النفط والمحافظة عليه واتخاذ كل ما يلزم لزيادة الانتاج النفطي.

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