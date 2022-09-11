وزارة الصناعة تحذر من خطورة سرقة أغطية غرف الصرف الصحي بالطريق السريع طرابلس

طرابلس 11 سبتمبر 2022 ( وال ) – حذرت وزارة الصناعة والمعادن من خطورة سرقة أغطية غرف صرف المياه الناتج عن بيع الخردة بطرق غير منظمة.

وأفاد مكتب الإعلام بالوزارة: أن الوزارة تتابع ما يحدث منً أعمال سرقة الحديد خاصة تلك التي طالت أغطية غرف تصريف المياه بالطريق السريع طرابلس، محذرة من الخطر الناتج عن هذا الأمر من تجمع مياه الأمطار وتعطيل في الحركة المرورية.

وأكدت الوزارة أن بيع الخردة بطريقة غير منظمة هي السبب الرئيسي في عمليات السرقة التي يقوم بها ضعاف النفوس دون الإكتراث بأضرار هذا العمل على مقدرات الدولة العامة وأملاك المواطنين الخاصة.

وأوضحت الوزارة أن الأعمال المتعلقة بالخردة هي اختصاص أصيل للشركة العامة للخردة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن. (وال _ طرابلس)

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