الوطنية للنفط تكشف قدرة المصافي الإنتاجية في البلاد

الوطن – متابعات

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط حجم مصافي النفط وقدرتها التصميمية في البلاد ، موضحة ، أن الطاقة التكريرية في الوقت الحالي 60% منها متوقفة وتتم تغطية الاستهلاك المحلي عن طريق الاستيراد من الخارج.

وأوضحت المؤسسة، أن مصفاة رأس لانوف تنتج حوالي 230 الف برميل يوميا ، ومصفاة الزاوية 120 الف برميل يوميا ،أما مصفاة طبرق فقد بلغ قدرتها الإنتاجية 20 الف برميل يوميا ، والسرير حوالي 10 الاف برميل، في حين بلغت مصفاة البريقة قرابة 9 الاف برميل يوميا ، وبلغت الطاقة الاجمالية للمصافي 379 الف برميل يوميا.