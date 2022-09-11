اقتصاد

الوطنية للنفط تكشف قدرة المصافي الإنتاجية في البلاد

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن – متابعات

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط حجم مصافي النفط وقدرتها التصميمية في البلاد ، موضحة ، أن الطاقة التكريرية  في الوقت الحالي 60% منها متوقفة وتتم تغطية الاستهلاك المحلي عن طريق الاستيراد من الخارج.

وأوضحت المؤسسة، أن مصفاة رأس لانوف تنتج حوالي 230 الف برميل يوميا ، ومصفاة الزاوية 120 الف برميل يوميا ،أما مصفاة طبرق فقد بلغ قدرتها الإنتاجية 20 الف برميل يوميا ، والسرير حوالي 10 الاف برميل، في حين بلغت مصفاة البريقة قرابة 9 الاف برميل يوميا ، وبلغت الطاقة الاجمالية للمصافي 379 الف برميل يوميا.

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الوطن الليبية

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