رئيس جهاز الإمداد الطبي يؤكد على آلية العمل بالجهاز حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له

التقى رئيس جهاز الإمداد الطبي حمد سالم محمد ، مع مديري الإدارات ، والمكاتب، والأقسام، والموظفين اليوم الأحد.

كما استعرض مديري الإدارات والمكاتب خلال الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تعيق سير العمل بالجهاز ، وتأكيد رئيس الجهاز تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، وتقديم كافة التسهيلات التي تحفز الموظفين بمختلف تخصصاتهم زيادة نسبة الأداء التي ستعود بالايجاب على عمل الجهاز

حيث أكد رئيس جهاز الإمداد الطبي بأنه سيسعى جاهداً لتطوير آلية العمل بالجهاز حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له بتوفير احتياجات قطاع الصحة من أدوية ومستلزمات ومعدات طبية خدمة للمرضى.

وأوضح بأن العمل الجماعي المنظم وفق السياقات المعمول بها في أي مؤسسة حكومية هو سبيل نجاحها، وشدد على ضرورة توزيع المهام كل حسب تخصصه، وتحمل المسؤولية الملقاة على عاثقه، ومتابعة التسلسل الاداري المتبع لضمان سير العمل بكل انسيابية، وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية.

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