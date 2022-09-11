غرفة التجارة طرابلس تبحث المشاكل التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين الليبيين بإسبانيا

اجتمع رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس “أنور ابوستة”، مع سفير مملكة إسبانيا لدى دولة ليبيا “خافيير غارثيا”، وذلك في إطار وضع الترتيبات اللازمة لزيارة وفد الغرفة الى مدينة برشلونة الإسبانية.

تناول الاجتماع مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين الليبيين بالمملكة الاسبانية المتعلقة بالإجراءات المالية والتنقل، وكذلك سُبل تذليلها ،والعمل على ورفع مستوى التبادل التجاري وتشجيع عودة الشركات الاسبانية للعمل بدولة ليبيا تحت اشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات الاختصاص.

وفي ختام الاجتماع اتفق الحاضرين على تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تأسيس مجلس الأعمال الليبي الإسباني وإقامة معرض مشترك يستهدف الصناعات الصغرى والمتوسطة يسهم في دعم قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار وتعزيز دورها في تنويع الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية