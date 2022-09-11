تميم بن حمد يجدد التأكيد على دعم خيارات الشعب الليبي

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على موقف دولة قطر تجاه الشعب الليبي الشقيق ودعم خياراته وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار من أجل وحدة ليبيا واستقرارها.

وبحث الطرفان أوجه تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الراهنة في ليبيا، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية

ووصل المستشار صالح إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء الأمس في زيارة رسمية، تأتي بعد يومين من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إلى الدولة ولقائه أمير قطر تميم بن حمد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن عقيلة ووفدًا مرافقًا له وصلوا إلى مطار الدوحة الدولي، وكان في استقبالهم كل من رئيس مجلس الشورى حسن بن عبدالله الغانم، وأمين عام المجلس أحمد بن ناصر الفضالة، وسفير قطر لدى ليبيا خالد محمد بن زابن الدوسري، والسفير الليبي لدى الدوحة حمد مصطفى اللافي.