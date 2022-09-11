صندوق التسهيلات المالية يستعد لتفعيل خدمات مركز التوظيف

قال رئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية بوزارة العمل والتأهيل بلقاسم السويدي أن الصندوق يعتزم تفعيل مركز التوظيف والاستثمار نوفمبر القادم والذي يهدف لتوظيف وإيجاد فرص وظيفية مناسبة للكوادر المؤهلة، والمساهمة في استقطاب الكوادر المؤهلة لمنشآت القطاعين الخاص والعام، وتطوير أنظمة التوظيف إضافة للعمل وفق أحدث الأساليب والنظام المتبعة في مجالي الموارد البشرية والتطوير الإداري .

وأوضح السويدي لتطبيق بكم الاخباري بأن المركز أطُلق في أكتوبر 2020، غير أن خدماته لم تفعل حتى الآن، كما تتضمن مهام المركز تحليل الوظائف الشاغرة، وتحديد المعايير المقبلة للمرشح المناسب بالإتفاق مع العميل.