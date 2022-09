أكد المصرف التجاري الوطني اليوم الأحد عبر صفحته الرسمية علي “فيسبوك” إنه تم رفع سقف السحب اليومي عبر أجهزة الصراف الالي الى 700 دينار يومياً و 1400 دينار اسبوعياً و 4000 دينار شهرياً .

وأشار التجاري الوطني إلى رفع سقف الشراء عبر نقاط البيع الى 4000 دينار يومي و8000 دينار شهري.

